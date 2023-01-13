Инфляция в РФ в 2022 году составила 11,94% после 8,39% в 2021 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в декабре 2022 года ускорилась до 0,78% с 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре и 0,05% в сентябре, сообщил в пятницу Росстат.

Как сообщалось, в августе в РФ была зафиксирована дефляция в 0,52%, в июле дефляция в 0,39%, в июне дефляция в 0,35% после инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе.

Ускорение инфляции в декабре было ожидаемым и объясняется индексацией тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Инфляция в декабре 2022 года при этом оказалась ниже ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 1,0%.

В целом за 2022 год инфляция, по данным Росстата, составила 11,94% после 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году.

Инфляция в 2022 году стала максимальной с 2015 года (когда она равнялась 12,9%), в 2016 году рост цен равнялся 5,4%, в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году - 4,3%.

Рост цен по итогам 2022 года оказался немного ниже последних официальных прогнозов и ожиданий аналитиков. Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равнялся 12-13%, последний прогноз Минэкономразвития – 12,0-12,4%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2022 году равнялся 12,2%.

В Москве инфляция в 2022 году составила 11,70%, в Санкт-Петербурге – 11,51%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в РФ в декабре 2022 года подорожали на 0,60%, а в целом за 2022 год – на 10,29% (после роста на 10,62% в 2021 году).

При этом плодоовощная продукция в декабре 2022 года выросла в цене на 5,83%, но в целом за 2022 год подешевела на 1,97% (после роста на 13,98% в 2021 году).

Значительно выросли цены в 2022 году на молоко и молочную продукцию - на 15,24% сливочное масло - на 14,7%, макаронные изделия - на 14,04% и сахар - на 13,5%.

Рост цен на непродовольственные товары в декабре 2022 года равнялся 0,05%, а за 2022 год - 12,70% (8,58% в 2021 году). Более всего подорожали в 2022 году моющие и чистящие средства - на 29,82%, а также электротовары и бытовые приборы - на 15,26%.

Услуги в декабре подорожали в среднем на 2,04%, а за 2022 год - на 13,19% (4,98% в 2021 году). Больше всего в 2022 году подскочили цены на зарубежный туризм - на 70,68%, услуги страхования - на 28,24% и услуги ЖКХ - 11,57%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2022 года составил 99,97%, а за 2022 год 114,31% (в 2021 году - 108,89%).

В декабре цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 5,8%, в том числе на огурцы - на 31,3%, морковь - на 12,1%, свеклу столовую - на 10,7%, лук - на 10,2%, виноград - на 9,4%, капусту - на 6,8%, помидоры - на 5,6%, картофель - на 3,5%. В то же время апельсины подешевели на 4,0%.

Кроме того, из продовольственных товаров подорожали: яйца куриные - на 2,8%, икра лососевых рыб - на 1,6%, жевательная резинка - на 0,8%.

В то же время из продовольственных товаров в декабре подешевели: сахар-песок - на 4,8%, крупа гречневая - на 4,1%, соки фруктовые - на 1,2%, рис, горох и фасоль - на 1,1%, мука пшеничная, крупы овсяная и перловая, шоколад и конфеты шоколадные - на 0,8%.

Из непродовольственных товаров более всего выросли цены в декабре на дизельное топливо - на 2,1%. Одновременно снизились в декабре цены: на плиты ДСП - на 2,7%, компьютеры планшетные - на 2,1%, ювелирные изделия - на 2,0%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на этой неделе заявил, что во втором квартале текущего года годовая инфляция временно может замедлиться до ниже 4% из-за высокой базы марта 2022 года (тогда цены за месяц прибавили 7,61%).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2023 году составляет 6,1%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% и вновь не дал рынку намека на свои дальнейшие действия. При этом регулятор подчеркнул растущие проинфляционные риски, источником которых становится в том числе бюджетный канал.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 16 декабря по итогам заседания.

"Но, как я уже подчеркнула, на наш взгляд, проинфляционные факторы преобладают сейчас не только на среднесрочном горизонте, но и на краткосрочном горизонте", - добавила глава ЦБ.