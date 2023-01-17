Путин допустил, что инфляция в РФ во II кв. 2023 г. может опуститься ниже таргета в 4%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Инфляция в России во втором квартале 2023 года может опуститься ниже таргета в 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"По первому кварталу мы ожидаем снижение (инфляции - ИФ) где-то до 5%, а затем во втором квартале может быть даже ниже 4%", - отметил президент.

Он подчеркнул, что снижение инфляции принципиально важно для реальных доходов населения и для экономики в целом. "Предсказуемая, сдержанная динамика цен - это ключевой фактор для принятия решений по увеличению инвестиционной активности, доступности кредитов для бизнеса и для реального сектора. Инфляция прямо влияет на доходы граждан", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что инфляция в РФ по итогам 2022 года составила 11,9%, что ниже прогнозов правительства и ЦБ РФ.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год составлял 12,4%. Глава министерства Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год - 12-13%.