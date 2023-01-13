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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Верховный суд РФ согласился с незаконностью норм провоза ручной клади "Победы"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не смогла добиться в Верховном суде (ВС) РФ отмены предписаний Ространснадзора о незаконности ее норм провоза ручной клади.

Судья ВС РФ Юрий Иваненко отказал в передаче жалобы авиакомпании на решения нижестоящих судов на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам, говорится в определении суда в электронной судебной картотеки.

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"Названные суды исходили из того, что установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей, перечисленных в пункте 135 Федеральных авиационных правил (...) 82 уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади", - говорится в определении.

Кроме того, судья обратил внимание на вывод судов, что применяемая "Победой" формулировка "изменяет и искажает" смысл пункта 135 ФАП 82, накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, что нарушает права пассажиров.

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В 2021 году Ространснадзор по итогам проверки счел, что отдельные положения правил перевозки пассажиров и багаж авиакомпании противоречат требованиям воздушного законодательства. Авиакомпании были выданы предписания, она попыталась оспорить их в суде.

Изначально Арбитражный суд Москвы отказал "Победе" в удовлетворении заявления, но апелляция с решением не согласилась и отменила предписания. Кассация же согласилась с решением суда первой инстанции и подтвердила законность предписаний.

Согласно федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов (у "Победы" таких - почти 100%), авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг, а сверх этого - ряд вещей из утвержденного правилами списка: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхнюю одеждк и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства, детские коляски и люльки, костыли, трости и пр. Сама же "Победа" установила собственные правила: в салон ее самолетов можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см, независимо от веса. Такой багаж безопасно помещается на полках Boeing-737-800 на 189 пассажиров (парк "Победы" состоит только из них) - перевозка вещей сверх этих габаритов "небезопасна и противоречит действующему законодательству", заявляли в компании.

В 2018 году "Победа" судилась с Минтрансом, требуя признать федеральные правила частично незаконными, однако суд отклонил сначала административный иск, затем апелляционную жалобу компании. После этого "Победа" получила предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными. Перевозчик не стал отменять прежние нормы, но добавил к ним еще один вариант перевозки, при котором есть одно место для клади весом до 10 кг с габаритами 36х30х4 см, а также вещи из перечня федеральных правил. Минтранс вновь потребовал от Ространснадзора проверить законность правил "Победы", но по итогам проверки нарушений выявлено не было.

Победа ВС РФ
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