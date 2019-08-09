"Победа" разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади. Новое правило вступило в силу в пятницу, сообщила журналистам представитель компании.

Раньше ноутбуки разрешалось провозить в салоне только в составе нормы ручной клади перевозчика, она соответствует габаритам 36х30х27см.

В 2019 году в компании заметили серьезное увеличение доли бизнес-клиентов до 38%, а на некоторых рейсах - до 43%. "Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора", - процитировала представитель авиакомпании гендиректора Андрея Калмыкова.

В феврале стало известно, что авиакомпания "Победа" после судебной тяжбы с Минтрансом РФ в Верховном суде изменила правила провоза ручной клади.

Новые правила вступили в силу 18 февраля. Пассажиру предлагается выбрать один из двух вариантов перевозки. Первый - без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см. Эти правила действовали и до 18 февраля, их перевозчик установил в соответствии с рекомендациями Boeing ( такой багаж помещается на полки самолета Boeing 737-800 в комплектации на 189 пассажиров). При выборе второго способа предлагается только одно место ручной клади весом не более 10 кг с габаритами 36х30х4 см, а также вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами. Этот вариант "Победа" добавила после того как проиграла Минтрансу в судебном споре о нормах бесплатной ручной клади.

Как сообщалось, "Победа" оспаривала в суде часть пункта 135 федеральных авиационных правил, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать для перевозки в салоне некоторые личные вещи пассажиров: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхнюю одежду и костюмы в портпледах, детское питание и т.д.

Сама "Победа" установила иные правила: в салон можно взять бесплатно все, что помещается в калибратор 36х30х27 см. Перевозка вещей сверх нормы бесплатной ручной клади "небезопасна и противоречит действующему законодательству", утверждал на одном из судебных заседаний гендиректор "Победы" Андрей Калмыков. Однако суд не увидел угрозы для пассажиров в установленных Минтрансом правилах, отклонив сначала административный иск, затем апелляционную жалобу "Победы".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.