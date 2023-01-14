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Минфин США предупредил о необходимости повышения потолка госдолга во избежание дефолта

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - США могут достичь потолка государственного долга 19 января, требуется повышение уровня долгового лимита или приостановка его действия во избежание дефолта, предупредила министр финансов Джанет Йеллен в письме лидерам конгресса, о котором говорится в многочисленных сообщениях американских СМИ.

"Невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой стабильности", - заявила в письме Йеллен.

Потолок долга - это установленный законом предел заимствований правительства США у кредиторов для оплаты своих существующих обязательств, включая социальное обеспечение, медицинскую помощь и зарплаты военным. Текущий лимит составляет в настоящее время почти $31,4 трлн.

У казначейства есть лишь ограниченное количество времени, чтобы избежать дефолта, используя чрезвычайные меры, в частности, приостановку инвестиций в определенные государственные пенсионные фонды. По оценкам СМИ, "день икс" может наступить примерно в середине этого года. Йеллен сказала, что маловероятно, что накопленные денежные резервы, благодаря в том числе принятию чрезвычайных мер, будут исчерпаны до начала июня.

США Минфин США Джанет Йеллен
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