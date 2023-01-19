Минфин США начал применять чрезвычайные меры из-за приближения госдолга к лимиту

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов США начало использовать чрезвычайные меры, поскольку размер госдолга приближается к верхнему пределу, сообщила Конгрессу глава ведомства Джанет Йеллен. Как сообщает MarketWatch, эти меры позволят предотвратить дефолт в ближайшие несколько месяцев.

По словам министра, "маловероятно, что денежные средства и чрезвычайные меры будут исчерпаны до начала июня".

В конце прошлой недели Йеллен в письме лидерам Конгресса предупредила, что США могут достичь потолка государственного долга 19 января, и требуется повышение уровня лимита или приостановка его действия во избежание дефолта.

"Невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой стабильности", - предупредила она.

Потолок долга - это установленный законом предел заимствований правительства США для оплаты своих текущих обязательств, включая социальное обеспечение, медицинскую помощь и зарплаты военным. В настоящее время этот лимит составляет около $31,4 трлн.