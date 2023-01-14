Министр энергетики Катара предположил, что газ РФ в будущем вернется в Европу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейские страны в дальнейшем вернутся к импорту российского газа, предположил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.

"На мой взгляд, российский газ вернется в Европу", - приводят в субботу его слова европейские СМИ. При этом министр отметил, что европейские страны в будущем будут располагать большей диверсификацией источников поставок.

"Сегодня европейцы говорят, что об этом не может быть речи, однако со временем проблемы решаются", - сказал он в ходе выступления в Абу-Даби, говоря о поставках газа из РФ в Европу.