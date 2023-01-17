Цена на газ в ЕС приблизилась к $600/тыс. куб. м на смягчении прогноза погоды

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Нормализация температурного трека в Европе, его приближение к погодной норме не смогли оказать поддержку ценам на газ. Они понизились почти до $600 за тысячу кубометров.

Актуальный прогноз оказался намного мягче предварительного, прежде всего в части температур в ночные часы, сейчас они ожидаются намного выше, чем в первоначальном морозном прогнозе.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень запасов газа в ПХГ является максимальным за историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 32,8 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в понедельник был 35,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Цены на европейском рынке снизились, несмотря на наступление холодов.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах снизился до $608 за тысячу кубометров. Февральский фьючерс - $615.

Азиатские котировки остаются существенно выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $957.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в понедельник упала до 25% энергобаланса по ЕС после 29% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе сократился до 81,49% - это на 19 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 15 января запасы сократились на 0,2 процентного пункта. В выходные падает потребление газа в промышленности и, соответственно, отбор газа из ПХГ.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 63% при среднем показателе за декабрь 67%.

Германия в выходные открыла свой второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к терминалу в Вильгермсхафене добавился терминал в Любмине. Однако другой недавно открывшийся терминал - в голландском Эмсхавене - как минимум до конца января закрылся из-за аварии в системе теплоснабжения.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 6 января) запасы не сократились, а даже выросли - на символические 300 млн куб. м. Прогноз S&P Global предполагал сокращение на 200 млн куб. м. Причиной такой необычной динамики стала теплая погода и неожиданно быстрое восстановление добычи после сбоя, вызванного холодами в конце декабря.

Текущий уровень резервов составляет 60%, что почти соответствует средним показателям за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA планируют, что текущей зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.