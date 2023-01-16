Рынок акций США в пятницу завершил неделю лучшим ростом за два месяца

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, инвесторы оценивали квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительских настроениях.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 112,64 пункта (0,33%) и составил 34302,61 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 15,92 пункта (0,4%) - до 3999,09 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 78,05 пункта (0,71%) и составил 11079,16 пункта.

За минувшую неделю в целом Dow Jones повысился на 2%, S&P 500 - на 2,7%, Nasdaq - на 4,8%. Для всех трех индексов недельная динамика стала лучшей с недели, завершившейся 11 ноября, отмечает MarketWatch.

Крупнейшие американские банки дали старт сезону квартальной корпоративной отчетности, и их финансовые показатели оказались лучше ожиданий рынка.

JPMorgan Chase, крупнейший в США банк по объему активов, в четвертом квартале увеличил чистую прибыль почти на 6% и выручку на 18%, причем оба показателя превзошли прогнозы. Акции JPMorgan Chase & Co. подорожали на 2,5%, став лидером роста среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones.

Цена бумаг Wells Fargo & Co. увеличилась на 3,3%. Банк зафиксировал 6%-ное сокращение выручки в минувшем квартале, хуже прогнозов, однако его чистая прибыль превысила ожидания рынка, несмотря на падение вдвое из-за разовых расходов.

Акции Bank of America Corp. выросли в цене на 2,2%. Банк увеличил квартальную выручку на 11%, лучше прогнозов. Чистая прибыль банка повысилась до 85 центов в расчете на акцию с 82 центов, тогда как опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали сокращения до 77 центов на акцию.

Citigroup Inc. также зафиксировал чистую прибыль и выручку выше консенсус-прогнозов, и его котировки повысились на 1,7%.

Бумаги Bank of New York Mellon подорожали на 1,8% вслед за остальным банковским сектором, хотя крупнейший в мире банк-кастодиан уменьшил чистую прибыль в четвертом квартале на 39%, что стало неожиданностью для аналитиков.

"Думаю, базовый прогноз рынка заключается в том, что нас ждет умеренная рецессия, - сказал старший рыночный стратег Ameriprise Financial Энтони Салимбене. - Вряд ли что-то в отчетностях банков удивило инвесторов".

"Аналитики довольно агрессивно снижали свои прогнозы для прибылей компаний в четвертом квартале. Так что планка установлена довольно низко, и надо посмотреть, смогут ли компании её преодолеть", - добавил Салимбене.

Капитализация Wendy's Co. выросла на 6%. Сеть ресторанов быстрого питания увеличила размер квартальных дивидендов и объявила о новой программе обратного выкупа акций, а также раскрыла предварительный показатель выручки за четвертый квартал, который превзошел ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Delta Air Lines упала на 3,5%. Авиакомпания зафиксировала лучшие, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли и выручки в октябре-декабре 2022 года, однако дала слабый прогноз прибыли на текущий квартал.

Также в пятницу Мичиганский университет обнародовал предварительное значение индекса потребительского доверия в США за январь. Индекс подскочил до 64,6 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля и превысив ожидания опрошенных Trading Economics аналитиков, которые прогнозировали менее значительное повышение - до 60,5 пункта.

Позитивным сигналом также стал тот факт, что инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце снизились до 4% - минимального значения с апреля 2021 года - с 4,4% в декабре.