"КАМАЗ" консолидировал 100% долей бывшего СП с Daimler

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" консолидировал 100% долей бывшего совместного предприятия с Daimler (ООО "ДК Рус"), которое управляет сборкой и дистрибуцией среднетоннажных грузовиков "Компас" и заводом каркасов кабин в Набережных Челнах.

По данным ЕГРЮЛ, СП, которым российский и германский автопроизводители владели на паритетной основе, 13 января перешло под единоличный контроль "КАМАЗа", а незадолго до этого было переименовано в ООО "Тракс Восток Рус" (ТВР).

Компания с июля 2022 г. является официальным дистрибьютором среднетоннажников "Компас", которые собираются в Набережных Челнах на компонентной базе китайского JAC. Производство началось с моделей "Компас-9" (полной массой до 9,5 т) и "Компас-12" (до 12 т). Расширять линейку планировалось моделями "Компас-3" (до 3,5 т) и "Компас-5" (до 6 т), наращивая локализацию.

"Переименование в "Тракс Восток Рус" не влияет на отношения с клиентами, поставщиками и партнерами дистрибьютора среднетоннажных грузовых автомобилей "Компас", - говорится в пресс-релизе на сайте ТВР.

Присоединение среднетоннажников к продуктовому портфелю позволило компании оптимизировать производственные процессы и добиться оптимального сценария развития на российском рынке в новых реалиях, отмечается в сообщении.

"ДК Рус" осуществляла функции генерального импортера грузовой и специальной техники Mercedes-Benz и среднетоннажников Fuso, которые собирались крупноузловым способом на мощностях в Набережных Челнах.

ТВР сейчас располагает двумя заводами в Набережных Челнах: по крупноузловой сборке автомобилей, где с 2010 г. собирались модели Fuso Canter; и по производству каркасов кабин для грузовиков Mercedes-Benz и "КАМАЗ" – завод был запущен весной 2019 г.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бывшее СП "КАМАЗа" с Daimler по итогам 2021 г. увеличило выручку по РСБУ в 1,9 раза, до 118,9 млрд руб., получив более 4 млрд руб. чистой прибыли против 212 млн руб. годом ранее.

Концерн Daimler в прошлом году решил приостановить операции в РФ, однако, как уточняют в "КАМАЗе", по состоянию на середину января продолжает владеть 15% акций ПАО.

"Daimler отказался от участия в управлении компанией и присутствует в акционерном капитале в положении "спящего акционера". Это нас никак не тяготит, особых проблем никаких нет", - говорил журналистам гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в конце 2022 г.