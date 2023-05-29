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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Косвенная доля Мащицкого в "КАМАЗе" перешла к бизнесмену Николаю Тимохину

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Основатель и президент VI Holding Виталий Мащицкий, контролирующий румынского производителя алюминия Alro и китайского Henan Zhongfu Industry, вышел из компании, через которую он владел долей в "КАМАЗе", следует из данных ЕГРЮЛ.

Мащицкий был владельцем 50% долей ООО "Автоинвест", которому, по последним доступным данным, принадлежало 23,54% акций ПАО "КАМАЗ" (ныне не раскрывает состав акционеров). Таким образом, Мащицкий косвенно владел 11,77% в капитале ПАО. Другими совладельцами "Автоинвеста", по данным на конец прошлого года, являлись гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин (30%) и бизнесмен Рубен Варданян (20%, в доверительном управлении у ООО "Кью Кэпитал").

По данным ЕГРЮЛ, с 25 мая собственником 50% долей Мащицкого в "Автоинвесте" является член совета директоров Ступинской металлургической компании, экс-владелец Ступинской титановой компании Николай Тимохин. Других изменений в составе участников "Автоинвеста" нет.

В пресс-службе "КАМАЗа" действия акционеров не комментируют.

Как сообщает сайт автопроизводителя, на конец 2022 года его основным владельцем продолжал быть "Ростех" (47,1%). Помимо госкорпорации и "Автоинвеста", в состав акционеров также по-прежнему входил германский Daimler (15%, в прошлом году концерн объявил о приостановке операций в России).

КАМАЗ Виталий Мащицкий Daimler Автоинвест Николай Тимохин
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