Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен blue chips вслед за подъемом внешних фондовых площадок на ожиданиях замедления роста ключевой ставки Федрезерва США, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (Brent опустилась к $84,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом лидируют акции Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2206,39 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1013,17 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 68,66 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,2%), расписки OZON (+0,9%), АФК "Система" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), ВТБ (+0,5%), "ММК" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", внешний фон в понедельник складывается позитивный на волне "зеленеющей" Азии. По российскому рынку поступательное движение вверх может продолжиться в краткосрочной перспективе - поддержкой, вероятно, выступят сырьевые активы, которые будут стремиться к росту на фоне слабости доллара, а также снятия в Китае антиковидных ограничений.

Американские игроки в понедельник отдыхают по случаю общенационального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга, макростатистики не ожидается. Также в понедельник стартует Всемирный экономический форум в Давосе, где ключевой темой для обсуждения станут экономические проблемы в мире, при этом Россия в форуме не участвует.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают в понедельник продолжения инерционного роста индекса МосБиржи, который может завершить день выше 2200 пунктов. Поддержать рынок смогут "идейные" бумаги Сбербанка и "Магнита", а также акции ПАО "Полюс" на фоне сильного роста котировок золота в последние дни. При этом следует с осторожностью отнестись к акциям компаний нефтегазового сектора и металлургов из-за снижения товарных рынков, предупреждают эксперты.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что оживление экономики в Китае может поддержать российский рынок акций.

"Признаки оживления деловой активности в Китае становятся все более явными. Также для российской нефтянки может быть позитивом то, что китайские НПЗ готовы перерабатывать нефть из РФ и продавать уже китайское топливо в Европу. Впрочем, это все теория, а практика говорит о замедлении падения цен на недвижимость в КНР, что может быть признаком стабилизации в строительной отрасли. В остальном в начале недели российские акции могут снизиться, но затем должны возобновить свое восстановление. Рубль продолжит получать поддержку налогового периода и продаж валюты Минфином", - полагает аналитик.

В мире

В США индексы акций в минувшую пятницу выросли на 0,3-0,7%, неделя завершилась лучшим подъемом за два месяца. Инвесторы оценивали квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительских настроениях.

Крупнейшие американские банки (JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Bank of New York Mellon ) дали старт сезону квартальной корпоративной отчетности, и их финансовые показатели в большинстве случаев оказались лучше ожиданий рынка.

Также в пятницу Мичиганский университет обнародовал предварительное значение индекса потребительского доверия в США за январь. Индекс подскочил до 64,6 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля и превысив ожидания опрошенных Trading Economics аналитиков, которые прогнозировали менее значительное повышение - до 60,5 пункта.

Позитивным сигналом также стал тот факт, что инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце снизились до 4% - минимального значения с апреля 2021 года - с 4,4% в декабре.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 из-за укрепления иены просел на 1,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Инвесторы ждут заседания Банка Японии, которое пройдет на этой неделе, и заявлений руководства ЦБ по его итогам, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после активного роста на минувшей неделе на оптимизме по поводу влияния отмены коронавирусных ограничений в Китае на спрос на топливо в стране и мире. Цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $84,51 за баррель (-0,9% и +1,5% в пятницу), февральская цена WTI - $79,19 за баррель (-0,8% и +1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно, отмечает Trading Econimics.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц и составило 623, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок сократилось на 2, до 150.