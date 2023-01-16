Индекс МосБиржи в понедельник обновил двухмесячный максимум

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю ростом вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях замедления роста ключевой ставки Федрезерва США, сдерживающим фактором для "быков" выступила просевшая в рамках коррекции нефть.

Индекс МосБиржи превысил 2220 пунктов, обновив максимум за 2 месяца, при этом раллировали акции "СПБ биржи" (+28,6%) на ожиданиях неплохого отчета за 2022 год, а также бумаги "Московской биржи" (+5,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,1%, до 2224,9 пункта, индекс РТС поднялся на 1,4%, до 1024,44 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,6%.

Доллар к 18:50 подешевел на 37 копеек, до 68,42 рубля.

Подорожали акции "Мосбиржи" (+5,6%), "Аэрофлота" (+5%), расписки OZON (+4%), бумаги "АЛРОСА" (+3,6%), "Северстали" (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+3,1% и +2,1% "префы"), ВТБ (+2,5%), АФК "Система" (+2,3%), "Яндекса" (+2,1%), "НЛМК" (+2%), "ММК" (+1,8%), "Норникеля" (+1,5%), Polymetal (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "Магнита" (+1,2%), Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), "Интер РАО" (+1%), "МТС" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), UC Rusal (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%).

Подешевели расписки TCS Group (-0,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Акции "СПБ биржи" подорожали до 155,4 рубля, объем торгов бумагами превысил 2,321 млрд рублей.

По сообщению "СПБ биржи", объем торгов иностранными бумагами на площадке по итогам 2022 года составил $122,19 млрд, что в 3,2 раза меньше, чем в 2021 году ($393,43 млрд). Тем не менее, "СПБ биржа" планирует завершить 2022 год с прибылью на фоне существенного снижения объема торгов. Итоговый финансовый результат будет отражен в консолидированной финансовой отчетности, аудиторское заключение о достоверности которой будет выдано аудиторской организацией в первой декаде апреля 2023 года.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российский рынок акций в начале недели отыграл позитивную динамику внешних фондовых площадок.

Интерес к покупкам акций "СПБ биржи" вызвала публикация отчетности, в которой содержится прогноз, предполагающий, что 2022 финансовый год площадка завершит с прибылью, несмотря на существенное падение объемов торгов и комиссионных доходов. Расписки Ozon продолжили рост на фоне сообщений об открытии офиса и сортировочного центра компании в Киргизии, что упростит выход местных предпринимателей на российский рынок. Кроме того, в связи с расширением географии присутствия ожидается увеличение комиссионных сборов и выручки маркетплейса в I квартале.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, индекс МосБиржи преодолел отметку 2220 пунктов впервые с середины ноября прошлого года, несмотря на укрепление рубля.

В лидерах роста выступили транспортный, финансовый и металлургический секторы. Среди фаворитов у инвесторов оставались акции золотобытчиков ("Полюс", "Селигдар", Polymetal), подкрепляемые благоприятный конъюнктурой на рынке золота из-за удовлетворительной инфляционной статистики в США. Также выросли акции представителей черной металлургии (НЛМК, "Северсталь", ТМК, ММК) на фоне растущего спроса на продукцию компаний внутри страны. Акции Сбербанка продолжили рост в ожидании скорого выхода отчетности банка за декабрь.

Темп торгов во вторник задаст макростатистика Китая, которая может оказаться весьма позитивной. При таком сценарии индекс МосБиржи продолжит рост к отметке 2250 пунктов, полагает Жильников.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли расписки Cian (+11,1%), акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (+11%), "Иркута" (+9%), ПАО "Фармсинтез" (+8,9%), расписки HeadHunter (+8,2%), "Эталона" (+7,7%), акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+6,6%), "Объединенной вагонной компании" (+6,3%), "Соллерса" (+6,2%).

Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (-5,6%), акции "ТГК-2" (-3,3% и -2,1% "префы"), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (-2%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-1,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 27,33 млрд рублей (из них 6,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,2 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,77 млрд рублей на акции "Полюса").