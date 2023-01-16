Производство электроэнергии в РФ в 2022 году выросло на 0,7%, энергопотребление - на 1,5%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рост производства электроэнергии в РФ в 2022 году составил 0,7%, энергопотребления - 1,5%, сообщил в вице-премьер Александр Новак в ходе совещания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Новак в своем докладе отметил, что рост производства электроэнергии из возобновляемых источников составил 38%, а основной прирост потребления зафиксирован в перекачке, добыче нефти, перевозке железной дорогой, а также в алюминиевой промышленности.

По итогам 2021 г. энергопотребление в РФ увеличилось на 5,4% к уровням 2020 г., до 1,107 трлн кВт.ч. Производство составило 1,131 трлн кВт.ч (+6,3%).