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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

Экспорт нефти из РФ в 2022 году вырос на 7%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из России по итогам 2022 года вырос на 7%, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

"Несмотря на действия недружественных стран, санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т - это на 10 млн т выше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос на 7%", - сообщил Новак.

Он добавил, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 28%, или на 2,5 трлн рублей.

Как сообщалось, в 2021 году из России было экспортировано 231 млн т нефти. Минэкономразвития РФ в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы прогнозировало увеличение показателя по итогам 2022 года на 12,1 млн т, до 243,1 млн т.

Александр Новак Михаил Мишустин
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