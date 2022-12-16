Швейцария вслед за ЕС присоединилась к потолку цен на нефть из РФ

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Швейцария решила присоединиться к мерам, ранее принятым, в частности, в ЕС, которые устанавливают потолок цен на российскую нефть, говорится в заявлении на сайте правительства страны.

"ЕС 3 декабря принял новые санкции, связанные с потолком цен на сырую нефть и нефтепродукты из РФ... 16 декабря Федеральный совет Швейцарии решил принять эти положения", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что теперь меры, принятые Швейцарией, совпадают с теми, которые ранее были приняты Евросоюзом.

Швейцария также ввела санкции против двух граждан Ирана и двух иранских компаний за предполагаемые разработку и поставку беспилотников России. Аналогичные санкции ЕС принял 14 ноября. Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе специальной операции на Украине.

5 декабря вступило в силу решение стран G7, Евросоюза и Австралии установить верхний предел цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Эта мера предполагает запрет для компаний из стран, участвующих в этой инициативе, на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. При этом эти ограничения не действуют, если нефть продается по цене не выше установленного потолка.

Согласно договоренности ЕС, стран G7 и Австралии, зафиксированная на данный момент предельная цена со временем будет меняться.