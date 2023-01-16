"КАМАЗ" вышел из проектов заводов чугунного литья и автокомпонентов в Казахстане

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" вышло из состава совладельцев казахстанского ТОО KamLit KZ, которое строит в Кустанае заводы по производству чугунного литья и компонентов ведущих мостов, сообщили региональные власти Казахстана.

На конец 2021 года "КАМАЗ", согласно его отчетности, владел 39% долей TOO KamLit KZ.

Как сообщили "Интерфаксу" в акимате (мэрии) Кустаная, российский автопроизводитель вышел из долевого участия в казахстанской компании. "Сделка завершена в ноябре 2022 года. Доля "КАМАЗа" реализована в пользу ТОО "HEAT Motors", - уточнили в мэрии.

В пресс-службе "КАМАЗа" подтвердили факт выхода компании из казахстанской компании, не прокомментировав подробности.

По данным казахстанского Минюста, ТОО "High End Assembly Technologies Motors" (ТОО "HEAT Motors") зарегистрировано в Астане в начале марта 2022 г. В числе его совладельцев Ханс Петер Мозер – экс-руководитель проекта "КАМАЗа" по созданию перспективного семейства автомобилей К5.

По данным ЕГРЮЛ, ТОО "HEAT Motors" также является совладельцем 99% долей головной компании российского ООО "Хит Моторз Рус", учрежденного в июле 2022 г. Последнему с конца августа 2022 г. принадлежат 50% долей ООО "Волжские индустриальные двигатели" – переименованного СП "КАМАЗа" с китайской Weichai по производству двигателей в Тутаеве Ярославской области.

TOO KamLit KZ в настоящее время строит в Кустанае два завода. Один из них, как сообщал "КАМАЗ" в своей отчетности в период участия в проекте, будет заниматься чугунным литьем, выпуская, в частности, блоки цилиндров и головки блоков для двигателей "КАМАЗ". Площадь производства - 28 тыс. кв. м, проектная мощность - более 40 тыс. тонн чугунного литья в год. Строительство началось в 2020 г., сумма инвестиций оценивалась в $200 млн.

"Строительство самого современного в своем роде литейного завода - часть большой работы по реинжинирингу и развитию нового модельного ряда "КАМАЗ". Мы возлагаем большие надежды на этот проект и передаем на площади в Кустанае ряд ответственных позиций, от которых зависит надежность, мощность и эффективность техники "КАМАЗ"", - отмечалось в годовом отчете компании за 2020 г. со ссылкой на гендиректора Сергея Когогина.

Второй завод, строительством которого занимается TOO KamLit KZ, будет производить компоненты ведущих мостов (балки и главные передачи). Объем инвестиций в проект также составляет около $200 млн. Мощность производства - 74 тыс. единиц продукции в год.

Ввести заводы в эксплуатацию планируется в 2024-2025 гг.