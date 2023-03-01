"КАМАЗ" запланировал выпустить более 50 тысяч грузовиков в 2023 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Производственные планы ПАО "КАМАЗ" на 2023 год предполагают выпуск более 50 тысяч грузовиков против более 44 тысяч в 2022 году. Это следует из сообщения ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), с которым автопроизводитель договорился о поставках.

На площадке ММК состоялось очередное заседание координационного совета двух компаний, на котором руководители и специалисты технических и коммерческих служб подвели итоги сотрудничества в 2022 году и наметили планы на будущее. Одним из центральных вопросов стало импортозамещение.

Как отмечается в пресс-релизе ММК, автозавод "КАМАЗа" заменил часть импортной продукции, особенно высокопрочные стали, сталью Магнитки.

"Раньше "КАМАЗ" нередко использовал стали зарубежного производства. Сейчас их импорт в Россию закрыт, и мы активно занимаемся их замещением. За год мы освоили три новые марки стали, сейчас осваиваем еще одну, которая по многим показателям превосходит не только зарубежные, но и российские аналоги", - цитирует пресс-служба ММК начальника управления внешнеэкономической деятельности и продаж предприятиям автопрома Никиту Авдонина.

Главным итогом координационного совета стало подписание сторонами договора о намерениях, который фактически представляет собой план работ на 2023 год с конкретными сроками и ответственными лицами.

"Камский автозавод намерен нарастить производство с более чем 44 тыс. автомобилей в 2022 году до более чем 50 тыс. в текущем году", - говорится в пресс-релизе ММК.

ММК за прошлый год отгрузил предприятиям автопрома 628,8 тысяч тонн металлопродукции, в том числе более 100 тысяч тонн "КАМАЗу". Доля комбината в поставках листового проката для автопроизводителя составляет около 57%. Поставки магнитогорского металла охватывают и лонжеронную сталь, и металл для изготовления кабин грузовиков.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в конце 2022 года говорил журналистам, что бизнес-план компании на 2023 год предполагает рост выручки до рекордных значений выше 300 млрд рублей, чистую прибыль в 5 млрд рублей, EBITDA – 24 млрд рублей. Компания также сообщала, что по итогам 2022 года прибыль группы будет рекордной и превысит 5 млрд рублей, выручка составит около 270 млрд рублей, как прогнозировалось год назад. Публиковать МСФО-отчетность за 2022 год автопроизводитель, находящийся под санкциями, не планирует.

По прогнозу Когогина от конца 2022 года, российский рынок грузовиков полной массой 14-40 тонн в 2023 году в базовом сценарии ожидается на уровне 65-68 тысяч автомобилей. "Не понимая, что будет с экономикой в следующем году, мы взяли очень осторожный прогноз – скажем так, на уровне 2022 года. Мы намерены реализовать порядка 40 тысяч автомобилей – включая экспорт, но без учета поставок федеральным заказчикам, общий объем отгрузок которым в текущем году был минимальным", - говорил гендиректор "КАМАЗа" в конце декабря.