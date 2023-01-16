Реальный эффективный курс рубля в декабре вырос на 8,3%, в 2022 г. - на 25%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в декабре 2022 года вырос на 8,3% по отношению к ноябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-декабре 2022 года реальный эффективный курс рубля вырос на 25%.

В 2021 году реальный эффективный курс рубля к корзине валют вырос на 9,1% после снижения в 2020 году на 14,4%, роста в 2019 году на 8,1%, снижения в 2018 году на 7,0%.

За 2022 год реальный курс рубля к доллару вырос на 18,4%, к евро - на 22,9%.

Средний номинальный курс доллара к рублю в 2022 году составил 67,46 руб./$1 против 73,65 руб./$1 в 2021 году, 71,94 руб./$1 в 2020 году, 64,73 руб./$1 в 2019 году, 62,54 руб./$1 в 2018 году, 58,33 руб./$1 в 2017 году, 66,90 руб./$1 в 2016 году, 60,66 руб./$1 в 2015 году, 37,97 руб./$1 в 2014 году.

Средний номинальный курс евро к рублю в 2022 году составил 70,86 руб./EUR1 против 87,16 руб./EUR1 в 2021 году, 82,04 руб./EUR1 в 2020 году, 72,49 руб./EUR1 в 2019 году, 73,88 руб./EUR1 в 2018 году, 65,78 руб./EUR1 в 2017 году, 74,06 руб./EUR1 в 2016 году, 67,43 руб./EUR1 в 2015 году, 50,46 руб./EUR1 в 2014 году.

Средний номинальный курс рубля к доллару США в 2022 году по отношению к аналогичному показателю 2021 года вырос на 9,2%, к евро - на 23,0%.