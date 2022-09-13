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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 36,7%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в августе 2022 года снизился на 3,9% по отношению к июлю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-августе 2022 года реальный эффективный курс рубля вырос на 36,7%.

Реальный курс рубля к доллару США в августе 2022 года по отношению к июлю снизился на 4,2%, к евро - на 4,6%.

Реальный курс рубля к доллару США в августе по отношению к декабрю 2021 года вырос на 27,0%, к евро - на 39,1%.

ЦБ РФ
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