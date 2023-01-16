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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Goldman Sachs повысил прогноз цен на алюминий на ожиданиях роста спроса

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогнозы стоимости алюминия, отметив, что повышение спроса на металл в Европе и Китае может привести к его дефициту. Средняя цена алюминия в Лондоне в 2023 году составит $3125 за тонну, прогнозируют Николас Сноудон и Адити Рай. Их прогноз приводит Bloomberg.

Это существенно выше ожидавшихся ранее $2563 за тонну.

По оценкам экспертов, стоимость меди в следующие 12 месяцев поднимется до отметки в $3750 за тонну.

Аналитики Goldman отмечают, что запасы металла на мировом рынке за последний год сократились на 900 тыс. тонн и находятся на минимальном уровне с 2002 года - 1,4 млн тонн.

"С учетом оживления макроэкономической среды, ослабления позитивных для доллара США факторов, а также замедления темпов повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) импульс к росту цен на медь будет усиливаться весной", - говорится в обзоре Goldman.

Цены на алюминий в начале января держатся около уровня в $2600 за тонну, что является максимумом с июня 2022 года. С начала этого года металл подорожал уже более чем на 9% на опасениях роста спроса и снижения предложения на рынке.

Goldman Sachs LME Европа Китай США ФРС
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