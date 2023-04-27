УГМК в ближайшее десятилетие прогнозирует рост рынка меди до 30%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) считает, что рынок меди в ближайшее десятилетие вырастет на 20-30%, планирует работать с себестоимостью добычи, сообщил на корпоративном "Форуме трансформации" начальник управления стратегии УГМК Никита Сухов.

"Мы считаем, что рынок меди в ближайшее десятилетие вырастет на 20-30% минимум. Но не только спрос и предложение определяют, как мы должны действовать. (...) Наша себестоимость добычи по сравнению со многими компаниями мира высока. И поэтому для нас важна операционная трансформация, поэтому мы должны постоянно работать с нашей себестоимостью, чтобы не зависеть от того, какая конъектура сложилась на том или ином биржевом рынке", - сказал он.

Он добавил, что рынок цинка более стабилен, при этом уточнил, что себестоимость его добычи у УГМК по сравнению с другими игроками на рынке также высокая.

Первый заместитель технического директора УГМК Сергей Якорнов сообщил, что компания ставит перед собой цель к 2031 году добиться увеличения ресурсной базы меди на 10 млн тонн, цинка - на 8 млн тонн, золота - на 440 тонн.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране.