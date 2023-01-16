Индия в 2022 году сократила импорт золота на 34%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Индия в 2022 году, по подсчетам, импортировала золота примерно на $36,6 млрд, что на 34% меньше, чем в 2021 году.

Как сообщило Министерство торговли и промышленности страны, в декабре импорт составил $1,18 млрд. Это в 2,7 раза меньше, чем в ноябре и в 4 раза меньше, чем в декабре 2021 года.

Ранее Reuters сообщал со ссылкой на источники, что в натуральном выражении импорт золота в Индию в декабре 2022 года упал до самого низкого месячного уровня по крайней мере за два десятилетия - 20 тонн против 95 тонн в декабре 2021 года, а по итогам всего года составил 706 тонн против 1 068 тонн.

Розничный спрос в декабре замедлился, так как цены начали повышаться на фоне слабой рупии и растущих мировых цен, заявил Reuters Харшад Аджмера, оптовый продавец из Калькутты. Цены внутри страны достигли 55 365 рупий за 10 г, что недалеко от исторического рекорда в 56 191 рупию в августе 2020 года.

Рост цен побудил некоторых инвесторов продать свои запасы, что снизило потребность в импорте, добавил дилер из банка в Мумбае. Также, отметил он, официальный импорт может снижаться из-за "серого" импорта, который подскочил после того, как правительство в июле 2022 года повысило импортную пошлину на золото.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.