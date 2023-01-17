Золото умеренно дешевеет, отступая с максимумов за девять месяцев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются во вторник после достижения в конце прошлой недели максимума с апреля.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:52 по московскому времени опустились на 0,5% - до $1912,5 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в марте подешевело на 1,2% и стоит $24,075 за унцию.

"С начала года золото подорожало более чем на 5% и достигло максимальной отметки с апреля 2022 года. Другие драгметаллы показывают менее выраженную динамику", - написали аналитики Commerzbank.

Главной причиной столь активного роста котировок стало снижение долларового индекса примерно на 1,5% на ожиданиях, что Федрезерв вскоре прекратит повышать ставки, а во втором полугодии может даже приступить к их снижению.

Тем временем эксперты Commerzbank предупредили, что не стоит ожидать продолжения ралли золота при любых условиях. В частности, они указали на расхождение между рыночными прогнозами относительно уровня ставки в США и прогнозами самого Федрезерва.

"Если рынок поменяет свое мнение и приведет его в большее соответствие с прогнозами ФРС, цены на золото могут существенно снизиться", - отметили они.