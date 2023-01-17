Рост ВВП Китая в IV квартале замедлился до 2,9%, но превзошел прогнозы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале.

Аналитики в среднем ожидали повышения китайского ВВП в октябре-декабре на 1,8%, сообщает Trading Economics.

По итогам всего 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя роста, установленного китайским правительством на уровне 5,5%.

Годовые темпы роста стали вторыми из самых низких с 1976 года. Более слабое повышение ВВП за этот период было зафиксирован лишь в 2020 году - 2,2%.

Для сравнения: в 2021 году китайская экономика выросла на 8,1%.

Объем ВВП КНР в октябре-декабре не изменился по сравнению с третьим кварталом, сообщило ГСУ.

Эксперты рассчитывают, что снятие значительной части ограничений в КНР после почти трех лет действия антиковидных мер приведет к подъему китайской экономики в 2023 году, причем основным двигателем роста станут потребительские расходы, отмечает The Wall Street Journal.

Розничные продажи в Китае в декабре снизились третий месяц подряд, однако темпы их уменьшения замедлились. Показатель опустился на 1,8% в годовом выражении после падения на 5,9% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 8,6%.

Объем промпроизводства в КНР в прошлом месяце увеличился на 1,3% после подъема на 2,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение промпроизводства всего на 0,2%.

По итогам всего 2022 года розничные продажи в Китае уменьшились на 0,2%, промпроизводство выросло на 3,6%.

Безработица в стране в декабре снизилась до 5,5% с 5,7% месяцем ранее. В течение прошлого года в городах КНР было создано 12,06 млн рабочих мест при целевом показателе властей в 11 млн.

Инвестиции в основные активы в Китае в прошлом году увеличились на 5,1%. Экономисты прогнозировали их рост на 5%.