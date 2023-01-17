Цены на нефть меняются без единой динамики в ходе торгов во вторник

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть меняются разнонаправленно в ходе торгов во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени составляет $84,66 за баррель, что на $0,2 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,82 (0,96%), до $84,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,29 за баррель, что на $0,57 (0,71%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу контракт повысился в цене на $1,47 (1,9%), до $79,86 за баррель. Торги в США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Негативным фактором для нефтяного рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу рецессии, пишет Trading Economics.

Тем временем улучшение прогноза спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, после снятия антиковидных ограничений и на фоне статданных о динамике ВВП в четвертом квартале, превзошедших прогнозы, оказывает котировкам поддержку.

Экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале.

Аналитики в среднем ожидали повышения китайского ВВП в октябре-декабре на 1,8%, сообщает Trading Economics.

На этой неделе внимание трейдеров сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.