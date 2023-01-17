ВМТП в 2022 году увеличил перевалку грузов на 3,7%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, основная стивидорная компания в порту "Владивосток", входит в группу FESCO) в 2022 году обработало, по уточненным данным, 13,4 млн тонн грузов, что на 3,7% больше, чем в 2021 году, сообщили "Интерфаксу" в компании.

В том числе перевалка контейнеров выросла на 1,4% - до более 768 тысяч TEU.

"По итогам 2022 года ВМТП третий год подряд занимает первую строку в рейтинге российских портов по контейнерообороту. На втором месте - ООО "Восточная стивидорная компания" (Приморский край, входит в группу Global Ports - ИФ) с результатом 624 440 TEU. Тройку лидеров замыкает ООО "НУТЭП" (контейнерный терминал в морском порту Новороссийск - ИФ) с 582 498 TEU", - отметили в ВМТП.

Ранее сообщалось со ссылкой на предварительные итоги, что стивидор обработал в минувшем году 13 млн тонн грузов, более 765 тысяч TEU.

Производственные мощности компании расположены на 15 причалах порта "Владивосток".

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.