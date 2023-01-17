Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

FESCO увеличила морские внешнеторговые перевозки через порты Дальнего Востока на 38%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") в 2022 году увеличила объемы перевозок морскими внешнеторговыми сервисами через порты Дальнего Востока на 38% по сравнению с показателем 2021 года - до 330 тысяч TEU, сообщила группа.

"В рамках реализации стратегии FESCO в 2023 году продолжит развивать интермодальные, морские и железнодорожные сервисы, открывать новые логистические маршруты, приобретать суда и наращивать собственный парк контейнеров, а также расширять терминальную сеть", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, основная стивидорная компания в порту "Владивосток", входит в группу FESCO) в 2022 году обработало 13,4 млн тонн грузов, что на 3,7% больше, чем в 2021 году. В том числе перевалка контейнеров выросла на 1,4% - до более 768 тыс. TEU.

FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO ДВМП Дальний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Казахстан выплатит России свыше $43 млн за покупку 4,2% доли в ЕАБР

Цена на газ в ЕС приблизилась к $600/тыс. куб. м на смягчении прогноза погоды

Рост ВВП Китая в 2022 году составил 3%

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

В РФ предлагают с марта повысить акциз на сигареты на 2%, на жидкость для вейпов - на 11%

Глобальные продажи электромобилей подскочили почти на 70% в 2022 году

Глобальные продажи электромобилей подскочили почти на 70% в 2022 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });