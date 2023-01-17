FESCO увеличила морские внешнеторговые перевозки через порты Дальнего Востока на 38%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") в 2022 году увеличила объемы перевозок морскими внешнеторговыми сервисами через порты Дальнего Востока на 38% по сравнению с показателем 2021 года - до 330 тысяч TEU, сообщила группа.

"В рамках реализации стратегии FESCO в 2023 году продолжит развивать интермодальные, морские и железнодорожные сервисы, открывать новые логистические маршруты, приобретать суда и наращивать собственный парк контейнеров, а также расширять терминальную сеть", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, основная стивидорная компания в порту "Владивосток", входит в группу FESCO) в 2022 году обработало 13,4 млн тонн грузов, что на 3,7% больше, чем в 2021 году. В том числе перевалка контейнеров выросла на 1,4% - до более 768 тыс. TEU.

FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.