Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

ОПЕК ждет роста спроса на нефть в Китае в 2023 году на 0,5 млн б/с

Картель "осторожно оптимистичен" относительно перспектив мировой экономики

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ОПЕК прогнозирует, что в 2023 году спрос на нефть в Китае вырастет на 0,5 млн баррелей в сутки, и считает хорошим сигналом увеличение покупок нефти Китаем. Картель в целом испытывает "осторожный оптимизм" в отношении перспектив мировой экономики, заявил Bloomberg генсек организации Хайсам аль-Гайс.

По его словам, в организации видят потенциал снижения в Европе и США, при этом хотят посмотреть, что произойдет после Нового года в Китае (конец января - ИФ).

ОПЕК Китай Хайсам аль-Гайс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Казахстан выплатит России свыше $43 млн за покупку 4,2% доли в ЕАБР

Цена на газ в ЕС приблизилась к $600/тыс. куб. м на смягчении прогноза погоды

Рост ВВП Китая в 2022 году составил 3%

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });