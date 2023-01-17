ОПЕК ждет роста спроса на нефть в Китае в 2023 году на 0,5 млн б/с

Картель "осторожно оптимистичен" относительно перспектив мировой экономики

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ОПЕК прогнозирует, что в 2023 году спрос на нефть в Китае вырастет на 0,5 млн баррелей в сутки, и считает хорошим сигналом увеличение покупок нефти Китаем. Картель в целом испытывает "осторожный оптимизм" в отношении перспектив мировой экономики, заявил Bloomberg генсек организации Хайсам аль-Гайс.

По его словам, в организации видят потенциал снижения в Европе и США, при этом хотят посмотреть, что произойдет после Нового года в Китае (конец января - ИФ).