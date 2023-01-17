ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть в I квартале 2023 года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ОПЕК оставила неизменным прогноз по спросу на нефть в 2022 и 2023 годах, следует из ежемесячного отчета организации. Оценка спроса на нефть в первом квартале 2023 года повышена на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с.

"Незначительные корректировки в сторону повышения были внесены в связи с ожидаемым улучшением показателей экономики Китая на фоне ее повторного выхода из ограничений, связанных с COVID-19, в то время как в других регионах ожидается небольшое снижение из-за экономических проблем, которые, вероятно, повлияют на спрос на нефть", - комментирует ОПЕК.

Для III квартала прогноз понижен на 140 тысяч б/с.

По оценке ОПЕК, в 2022 году потребление нефти в мире составило 99,55 млн баррелей в сутки, а в 2023 году оно вырастет на 2,2 млн б/с - до 101,77 млн б/с.

ОПЕК ожидает, что в 2023 году рост потребления нефти в странах ОЭСР рост составит 0,3 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - 1,9 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре, по предварительным данным, выросли на 2,7 млн баррелей - до 2,768 млрд баррелей - и были на 173 млн баррелей ниже среднего уровня за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+).

Объемы нефти в структуре запасов по итогам ноября составили 1,343 млрд баррелей, что на 25,8 млн баррелей меньше, чем в октябре. При этом коммерческие запасы нефтепродуктов выросли на 28,5 млн баррелей, до 1,425 млрд баррелей.