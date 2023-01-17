РФ в 2022 году увеличила экспорт маргарина на 36%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - РФ в 2022 году экспортировала 390 тысяч тонн маргарина (данные по поставкам в ЕАЭС – за январь-ноябрь), что на 36% больше, чем в 2021 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на предварительные данные ФТС.

Стоимостной объем поставок вырос на 69%.

Основными покупателями российского маргарина традиционно являются государства Центральной Азии. Лидерство сохранил Узбекистан, нарастивший импорт на 65% (до 104 тыс. тонн) и на 87% - в денежном выражении. Второе место, как и годом ранее, занимает Казахстан, увеличивший объем закупок на 20%, до 66 тыс. тонн (рост на 77% по стоимости). На третьем месте - Туркмения. Экспорт в эту страну увеличился на 45%, до 34 тыс. тонн (на 72% в денежном выражении).

В топ-5 покупателей также вошли Афганистан (32 тыс. тонн, в 6,7 раза больше) и Таджикистан (31 тыс. тонн, на 13% больше). Впервые российский маргарин был отправлен в Иорданию, Ливан, Сомали, Джибути, Палестину, Ирак.

Согласно сообщению, группа "Эфко", поставляющая специализированные жиры и маргарины почти в 20 стран мира, в 2022 году увеличила экспорт маргариновой продукции на 11% в натуральном и на 40% в стоимостном выражении. В частности, поставки в Узбекистан выросли на 65%, Казахстан - на 31%, Азербайджан - на 20%, Таджикистан - на 13%, сообщил руководитель экспортного направления масложирового сегмента "Эфко" Эдуард Цуверкалов, процитированный в пресс-релизе.

"С 2016 года Россия наращивала экспорт маргариновой продукции в среднем на 15% в год, и, по нашим прогнозам, в наступившем году эта динамика сохранится", - заявил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, которого также цитирует центр.

По его словам, в последние годы потребление маргарина в мире стабильно увеличивается, чему способствует рост населения в странах Азии и Африки, для которых характерно употребление большого количества хлебобулочных и кондитерских изделий, производимых с использованием маргарина. "В европейских странах и США рост спроса на маргарин связан с современными тенденциями, а именно отказом от животных жиров в пользу растительных, и вообще с ростом интереса у покупателей к растительной пище. Для многих потребителей качественный маргарин стал отличной заменой слишком дорогому сливочному маслу и просто незаменимым источником жиров для людей с непереносимостью лактозы", - добавил Мальцев.

Согласно сообщению, в 2020 году мировой рынок маргарина оценивался в $19,6 млрд, и за счет развития пищевой промышленности в ближайшие годы ожидается устойчивый рост показателя. Объем мирового импорта маргарина по итогам 2021 года превысил $7,1 млрд, увеличившись на 33%.

По данным ITC Trade Map, ведущими покупателями стали Китай с долей 14%, Франция (5,5%) и Германия (4,8%). Крупнейшие поставщики маргарина на мировой рынок в 2021 году - Индонезия с долей почти 20%, Нидерланды (9,6%) и Бельгия (9,1%). Россия в рейтинге мировых экспортеров маргарина в 2021 году занимала 7 место с долей 5%.