"Агроэкспорт" сообщил о росте экспорта российского маргарина в 2025 году на 27%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала маргарина почти на $350 млн, что на 27% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении отгрузки превысили 200 тысяч тонн. Динамика не приводится.

Основным покупателем стал Казахстан с долей 26%. На Узбекистан пришлось 15%, Таджикистан - 13%, Белоруссию - 11%, Азербайджан - 9%.

При этом центр уточнил, что данные по отгрузкам в ЕАЭС - за 10 месяцев, итоги года будут позже.

Исторический максимум по поставкам российского маргарина был зафиксирован в 2022 году, когда экспорт превысил $715 млн.