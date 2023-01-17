"Роснефть" подала иск к кипрской Rosneft Trade Limited на $900 млн

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" подала иск в Арбитражный суд Москвы к кипрской структуре Rosneft Trade Limited (предыдущее наименование TNK Trade Limited) о взыскании $893,6 млн, следует из судебной картотеки.

Предварительное судебное заседание назначено на 31 мая.

Еще один иск к Rosneft Trade Limited о взыскании денежных средств, сумма которых не уточняется, в этот же суд поступил от АО "РН Холдинг" (структура "Роснефти", ранее "ТНК-ВР Холдинг"). Заседание по данному делу состоится 13 февраля.