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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

"Роснефть" подала иск к кипрской Rosneft Trade Limited на $900 млн

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" подала иск в Арбитражный суд Москвы к кипрской структуре Rosneft Trade Limited (предыдущее наименование TNK Trade Limited) о взыскании $893,6 млн, следует из судебной картотеки.

Предварительное судебное заседание назначено на 31 мая.

Еще один иск к Rosneft Trade Limited о взыскании денежных средств, сумма которых не уточняется, в этот же суд поступил от АО "РН Холдинг" (структура "Роснефти", ранее "ТНК-ВР Холдинг"). Заседание по данному делу состоится 13 февраля.

Роснефть Rosneft Trade Limited
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