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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Суд удовлетворил иск "РН Холдинг" о взыскании с кипрской Rosneft Trade Ltd $141 млн

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "РН Холдинг" (структура "Роснефти", ранее "ТНК-ВР Холдинг) к зарегистрированной на Кипре Rosneft Trade Limited (предыдущее наименование TNK Trade Limited) о взыскании около $141,1 млн, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Иск заявлен о взыскании $141,1 млн, в том числе $132,3 млн основного долга по договору займа, $8,8 млн процентов по договору займа по состоянию на 20 декабря 2022 года, а также проценты на сумму основного долга по ставке 5,1% годовых за период с 21 декабря 2022 года по дату фактического погашения.

На заседаниях 30 августа и 2 октября представитель "РН-холдинга" уточнил размер иска в связи с тем, что был осуществлен один платеж в размере $3,9 тыс.

Суд 30 августа по собственной инициативе привлек к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинг и отложил слушание на 2 октября.

Представитель иностранной компании на заседаниях отсутствовал, но, по словам судьи, извещен о дате слушания.

Арбитражный суд Москвы 31 мая удовлетворил другой иск НК "Роснефть" к Rosneft Trade Limited о взыскании $893,6 млн долга и процентов по нему.

Как поясняется в тексте решения, размещенном в картотеке арбитражных дел, суд решил взыскать с иностранной компании в пользу НК "Роснефть" $756,9 млн задолженности и $136,7 млн процентов, а также проценты, начисленные на сумму долга за период с 21 декабря 2022 года по дату фактической оплаты, исходя из 6% годовых.

Арбитражный суд Москвы Кипр Роснефть РН Холдинг Rosneft Trade Limited
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