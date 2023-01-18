Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 0,3% на старте торгов среды

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду открылись снижением рублевых цен blue chips на фоне просевшей накануне фондовой Америки, сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3% во главе с бумагами "Аэрофлота".

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 2191,82 пункта, индекс РТС снизился на 0,3%, до 1000,26 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар подешевел на 25 копеек, до 68,9 рубля.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,5%), расписки OZON (-1,4%), бумаги "Яндекса" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,8% "префы"), "ММК" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), UC Rusal (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы"), "Северстали" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), расписки TCS Group Holding (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,6%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после позитивного начала года на российском рынке ситуация находится в паритете как на рост, так и падение: акции могут консолидироваться на текущем уровне, прежде чем определится дальнейший тренд. В США высока вероятность очередной волны снижения индексов, так как риск дальнейшего повышения ключевой ставки Федрезерва остается.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, индексу МосБиржи пока не удалось закрепиться выше 2200 пунктов и дойти до сопротивления 2250 пунктов. В случае возобновления роста следующей целью может стать уровень 2375 пунктов, а сильная поддержка сформировалась в районе 2075 пунктов.

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2175-2200 пунктов в условиях сохранения коррекционных настроений. Однако во второй половине недели эксперты надеются на возвращение рынка акций к росту, а текущий откат акций Сбербанка дает неплохую возможность для покупок.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,2%) и Dow Jones (-1,1%) на отчетности банков, слабо подрос Nasdaq (+0,1%).

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до минус 32,9 пункта при прогнозах роста до минус 8,6-9 пунктов с декабрьского уровня минус 11,2 пункта.

В среду на рынках Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после заседания ЦБ страны подскочил на 2,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,01%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

При этом Банк Японии ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 финансовом году, который завершится в марте, до 1,9% с ранее ожидавшихся 2%, сославшись на замедление темпов экономического роста за рубежом и высокие цены на сырье. В 2023 фингоду предполагается повышение на 1,7% против прежней оценки в 1,9%. Инфляция, как ожидается, в этом фингоду будет составлять около 3%, в следующем - замедлится до 1,6%.

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 10,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,7% в ноябре. Динамика инфляции совпала с консенсус-прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на фоне надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений. К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,9%, до $86,68 за баррель (+1,7% накануне), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,1%, до $81,07 за баррель (+0,4% во вторник).

Вице-премьер КНР Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трех лет изоляции, вызванной пандемией COVID-19.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с., свидетельствует ежемесячный отчет картеля. Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Трейдеры теперь ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства.