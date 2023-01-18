Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Рубль слабеет на старте торгов к доллару и юаню

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль снижается на фоне наметившегося ухудшения ситуации.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,505 руб./$1 (+35,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 84,06 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,1 коп. - до 10,211 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль взял курс на снижение к доллару и юаню с учетом нестабильной ситуации на мировых рынках капитала. Глобальные инвесторы в основном настроены пессимистично в отношении рисковых активов. Нефтяные котировки хоть и продолжают рост после позитивного прогноза по спросу на топливо от ОПЕК, но заметно снизили темп.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с. Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале, но оказались значительно выше консенсус-прогноза, составлявшего 1,8%.

В среду ожидается публикация Международного энергетического агентства о перспективах развития рынка сырой нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,55 за баррель, что на 0,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,83 за баррель, что на 0,81% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют негатив в ходе утренних торгов в среду: китайский CSI 300 опустился на 0,22%, японский Nikkei 225 растет на 2,06%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,17%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,84%, австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,02%.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали отчетность крупных банков и данные о деловой активности. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 391,76 пункта (1,14%) и составил 33910,85 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 8,12 пункта (0,2%) - до 3990,97 пункта. Тем временем Nasdaq Composite прибавил 15,96 пункта (0,14%) и составил 11095,11 пункта.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, а на прошлой неделе все три основных индекса зафиксировали лучший недельный рост с начала ноября.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе рухнул до минус 32,9 пункта с минус 11,2 пункта в декабре, обновив минимум с мая 2020 года, показали опубликованные в понедельник данные.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала на $86,61 на ожиданиях роста спроса в Китае

Wintershall Dea заявила о намерении уйти из РФ после введения регулирования на продукцию СП

Цены на дома в Великобритании могут упасть на 10% в 2023 году

Цены на дома в Великобритании могут упасть на 10% в 2023 году

"1С" подтвердила утечку данных пользователей своего образовательного сервиса

Государство может передать "Роскосмосу" контроль над оператором "ЭРА-ГЛОНАСС"

Государство может передать "Роскосмосу" контроль над оператором "ЭРА-ГЛОНАСС"

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб. по делу о злоупотреблении на рынке приложений

Более половины богатств на планете принадлежит 81 миллиардеру

ЦБ РФ с 19 января запускает "валютный своп" в юанях

ЦБ РФ с 19 января запускает "валютный своп" в юанях

МВФ не собирается ухудшать прогноз для глобального ВВП, но ждет ослабления роста

МВФ не собирается ухудшать прогноз для глобального ВВП, но ждет ослабления роста

Путин заявил, что газодобытчики РФ получили хорошую прибыль в 2022 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });