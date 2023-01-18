Малогабаритные квартиры в России выросли в цене и потеряли в площади

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Средняя цена квадратного метра малогабаритных квартир на вторичном рынке жилья в городах России выросла на 13% за год, подсчитали в "Мире квартир".

"Квадратный метр квартир-малогабариток вырос (в цене - ИФ) за год на 13% в большинстве из 70 исследованных городов РФ. В среднем по всем городам квадратный метр квартиры до 32 кв. м стоит 102 545 рублей", - говорится в исследовании.

За минувший год квадратный метр малогабаритных квартир вырос в цене везде, кроме четырех городов - Белгорода (-2,9%), Севастополя (-2,6%), Краснодара (-1,8%) и Москвы (-1,8%).

Больше всего подорожал "квадрат" квартир-невеличек в Кирове (+31,2%), Кемерове (+27%), Владикавказе (+25,5%) и Рязани (+25%).

Общая цена предложения выросла также во всех городах, кроме Севастополя (-3,8%), Краснодара (-2,4%), Москвы (-1,7%) и Белгорода (-1,4%). Самый большой прирост цены среднего лота наблюдается в Кирове (+32,6%), Владикавказе (+26,5%) и Рязани (+24,9%).

В среднем по стране цена средней студии или маленькой однушки увеличилась на 11,9%, до 2 812 989 рублей.

При этом средняя площадь квартиры сократилась на 1 кв. м.

"Средняя площадь квартиры-малогабаритки, предлагаемой к продаже, за год сократилась с 28 до 27 кв. м. Поскольку в новостройках в последние годы площади квартир уменьшались, то при переходе их на регулярный рынок средний размер жилья упал и тут", - пояснил гендиректор портала Павел Луценко.

Спрос на маленькие квартиры на вторичном рынке остается сравнительно высоким - их всегда можно покупать как средство помещения капитала, к тому же отлично подходящее для сдачи в аренду. Однако большого роста цен на них в 2023 году эксперты не ждут.