Новостройки комфорт-класса в Москве подорожали за год на 10%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Средняя цена квадратного метра в московских новостройках комфорт-класса выросла на 10% в июне за год, подсчитали в пресс-службе компании "БЕСТ-Новострой".

"Несмотря на то, что, по мнению ряда источников, цены на новостройки в РФ снижаются, в комфорт-классе Москвы зафиксирован рост средневзвешенной цены кв. метра за месяц на 4% - до 299,1 тысячи рублей. А за год динамика составила и вовсе +10%", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, также в июне отмечен и рост средней стоимости лота в московском комфорт-классе на 4% до 13,1 млн рублей. За год также отмечен рост показателя на 2%. При этом средняя площадь лота на витрине в комфорт-классе сократилась на год сразу на 7 кв. м - до 44 "квадратов".

За июнь объем предложения на рынке новостроек комфорт-класса в "старых" границах Москвы сократился на 6% за месяц и составил 21,5 тысячи лотов. В квадратных метрах предложение также сократилось на 6% по сравнению с маем 2023 года и равнялось 946,9 тысячи кв. м.

Эксперты отметили, что продолжается рост доли предложения в корпусах на стадии монтажа и отделки. За год эта доля выросла на 10% - до 73% в общем объеме предложения. При этом доля предложения в корпусах, уже получивших РВЭ или сданных, составляет стабильные 9%. Эта доля не изменилась с мая 2023 года. В прошлом июне она составляла 5%.

По мнению аналитиков, снижение объема предложения по итогам июня, а также умеренная доля квартир в проектах на высокой стадии строительной готовности (9%) отражает стабильную ситуацию в данном сегменте и отсутствие рисков затоваривания в краткосрочной перспективе.