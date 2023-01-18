VK готовит размещение облигаций по закрытой подписке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО "ВК" 1-й серии, который будет размещен по закрытой подписке, сообщается в материалах регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00698-R.

Параметры займа пока не раскрываются.

В сентябре 2021 года дочерняя компания VK Company Limited - ООО "Мэйл.Ру Финанс" - разместила дебютный выпуск 5-летних облигаций на 15 млрд рублей. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта со стороны группы, а также безотзывная оферта со стороны ООО "В Контакте".

Позже в 2021 году компания Mail.ru Group Limited изменила наименование на VK Company Limited.

В марте 2022 года АКРА подтвердило рейтинг VK Company Limited и облигаций ее "дочки" на уровне AA+(RU) со стабильным прогнозом.

VK (ранее - Mail.ru Group) - российская интернет-компания. Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", контролирующее 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, в ноябре акционером VK стала принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", купившая акции, ранее принадлежавшие структуре Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Помимо этого, акционерами интернет-компании являются Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).