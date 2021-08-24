Mail.ru проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом от 10 млрд рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Mail.ru во второй половине сентября проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом от 10 млрд рублей со сроком обращения 5 лет, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB.

В июне этого года АКРА подтвердило ожидаемый рейтинг планируемого выпуска облигаций Mail.ru серии 001P на уровне "eAA+(RU)".

Впервые АКРА присвоило ожидаемый рейтинг этой эмиссии в начале марта 2021 года.

В апреле "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Мэйл.Ру Финанс" серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно.

В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и низкую долговую нагрузку группы, ожидаемый кредитный рейтинг планируемой эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Mail.ru Group - "AA+(RU)" и устанавливается на уровне "еAA+(RU)".

Кредитный рейтинг самой Mail.ru Group Limited, по мнению аналитиков АКРА, обусловлен сильной рыночной позицией - компания является успешным игроком на мировом рынке игр и одним из лидеров на умеренно концентрированных рынках социальных сетей, почтовых сервисов, сервисов такси, а также доставки еды.