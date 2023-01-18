МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 160 тысяч б/с

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 160 тысяч б/с прогноз о росте спроса на нефть в 2023 году, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Аналитики сохранили оценку спроса в 2021 году на уровне 97,67 млн б/с, оценка по итогам 2022 года по сравнению с декабрьским отчетом снижена на 80 тысяч б/с - до 99,85 млн б/с, а прогноз на 2023 год скорректирован в сторону увеличения на 120 тысяч б/с - до 101,87 млн б/с. Таким образом, в 2023 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,87 млн б/с против 1,71 млн б/с месяцем ранее.

Эксперты агентства понизили оценку спроса на нефть в первом квартале 2023 года - на 90 тысяч б/с, до 99,65 млн б/с, но повысили на все последующие: на 170 тысяч б/с - во втором квартале, до 100,81 млн б/с; на 140 тысяч б/с - в третьем, до 102,86 млн б/с; на 110 тысяч б/с - в четвертом, до 103,51 млн б/с.

Агентство отмечает, что более половины прироста будет обеспечено Китаем после отмены коронавирусных ограничений. "Поскольку спрос на нефть в Китае возвращается к росту, страна обязательно настигнет Индию в этом году как мирового лидера по росту спроса на нефть. Мы пересмотрели прогноз увеличения спроса на нефть в Китае на 40 тысяч б/с - до 850 тысяч б/с", - сообщается в отчете.

Мировые коммерческие запасы нефти в ноябре выросли на 79,1 млн баррелей, достигнув самого высокого уровня с октября 2021 года. Рост обусловлен увеличением запасов в странах, не входящих в ОСЭР, на 43,9 млн баррелей, а также ростом объемов нефти в танкерах на 38,1 млн баррелей. Запасы в странах ОЭСР составили 2,779 млрд баррелей, что на 37,1 млн баррелей больше, чем годом ранее, но на 125,9 млн баррелей меньше среднего показателя за пять лет.