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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Цена Brent превысила $87 за баррель после публикации отчета МЭА

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили подъем после публикации отчета Международного энергетического агентства с улучшенным прогнозом мирового спроса на топливо.

К 13:25 по Москве мартовские фьючерсы Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,16 (1,35%) - до $87,08 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,38 (1,72%) - до $81,56 за баррель. Североамериканский сорт дорожает девятую сессию подряд, чего не наблюдалось с января 2019 года, отмечает Bloomberg.

По итогам прошлой сессии Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 0,4% благодаря ожиданиям ускорения роста китайской экономики после снятия антиковидных органичений.

Тем временем МЭА повысило на 160 тысяч б/с прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году. При этом оценка спроса в 2022 году по сравнению с декабрьским отчетом снижена на 80 тысяч б/с - до 99,85 млн б/с, а прогноз на первый квартал 2023 года - на 90 тысяч б/с, до 99,65 млн б/с.

Во втором квартале 2023 года, как ожидают эксперты МЭА, глобальный спрос вырастет до 100,81 млн б/с, в третьем - до 102,86 млн б/с, а в четвертом - до 103,51 млн б/с, обновив исторический рекорд.

Brent WTI МЭА Китай
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