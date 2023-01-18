Порог идентификации в 15 тыс. руб. для физлиц при финансовых операциях могут повысить

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Порог в 15 тысяч рублей, который сейчас установлен в "антиотмывочном" законодательстве для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями, может быть повышен, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Сейчас у нас идентификация начинается с 15 тысяч рублей. Эта тема была нами закреплена еще в нулевые годы. Естественно, инфляция, деньги обесценились, и возник вопрос об увеличении порога", - сказал он в ходе заседания комитета по финансовому рынку в среду.

Присутствующий на заседании замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что поддерживает подход.

По словам Аксакова, действующий порог - нагрузка для финансовых институтов. Депутат предложил оформить от комитета соответствующий законопроект, а также направить предложение о повышении порога в Росфинмониторинг.

Согласно действующему законодательству, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. руб. Исключение - если у работников организации возникают подозрения, что данная операция осуществляется для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При этом для ряда направлений уже были сделаны исключения, повышающие порог идентификации. Например, при покупке наличной валюты порог идентификации составляет 40 тыс. руб., при выплате страховых премий по ОСАГО - также 40 тыс. руб.