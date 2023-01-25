Порог идентификации физлиц при финансовых операциях может составить 40 тыс. руб.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Порог для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями может составить 40 тыс. руб., считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Эту сумму мы должны согласовать со службой финансового мониторинга, в моем понимании, это могла бы быть цифра в 40 тыс. руб., потому что у нас есть ряд операций, по которым идентификация граждан начинается как раз с этой цифры. Может быть, сделать универсальную формулу, что идентификация лиц, которые проводят финансовые операции, начинается с операций от 40 тыс. руб. и выше, это очень здорово снизит нагрузку на финансовые институты", - сказал он в ходе интервью "Парламентской газете" в среду.

Тема необходимости повышения порога идентификации в 15 тыс. руб. обсуждалась на прошлой неделе на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. "Сейчас у нас идентификация начинается с 15 тыс. рублей. Эта тема была нами закреплена еще в нулевые годы. Естественно, инфляция, деньги обесценились, и возник вопрос об увеличении порога", - сказал Аксаков ранее в ходе заседания комитета. Присутствующий на заседании замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что поддерживает подход.

Согласно действующему законодательству, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при приеме организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. руб.

Исключение - если у работников организации возникают подозрения, что данная операция осуществляется для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При этом для ряда направлений уже были сделаны исключения, повышающие порог идентификации. Например, при покупке наличной валюты порог идентификации составляет 40 тыс. руб., при выплате страховых премий по ОСАГО - также 40 тыс. руб.