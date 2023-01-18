Рентабельность сельского хозяйства РФ в 2022 году снизилась до 20,9%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рентабельность сельского хозяйства РФ по итогам 2022 года составит 20,9% против 25,6% в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами Минсельхоза. Эти показатели учитывают выделенные отрасли субсидии.

По сути, показатель вернется к 2020 году, когда он составил 21%.

В частности, рентабельность сельхозпроизводства Центрального федерального округа снизится до 19,3% с 26,6% годом ранее, Южного - до 34% с 39,5%, Северо-Кавказского - до 19,3% с 26%, Приволжского - до 19,2% с 21,3%, Сибирского - до 24,2% с 30,3%. Фактически рухнет этот показатель на Дальнем Востоке - до 6% с 22,2% в 2021 году.

В то же время рентабельность сельского хозяйства на северо-западе РФ повысилась до 20,9% с 13,9% годом ранее, на Урале - до 10,3% с 9,1% соответственно.

По данным Минсельхоза, в 2022 году регионам РФ на субсидирование АПК из федерального бюджета было направлено 145,79 млрд рублей, из которых практически все - 145,58 млрд рублей (99,9%) доведены до получателей. Годом ранее аграриям было доведено 99% субсидий (149,93 млрд рублей) от направленных лимитов (151,47 млрд рублей).

В частности, по господдержке, предусматривающей стимулирующую субсидию, до получателей доведено 20,29 млрд рублей (99,97% от направленных лимитов в 20,12 млрд рублей). В 2021 году - 23,12 млрд рублей (99,6% от 23,21 млрд рублей). В качестве компенсирующей субсидии аграрии получили 32,58 млрд рублей (99,8% от лимитов в 32,64 млрд рублей). Годом ранее - 30,75 млрд рублей, или 99,9% от лимитов в 30,78 млрд рублей.

Кроме того, на реализацию мероприятий госпрограммы по вовлечению в оборот сельхозземель аграрии получили 6,85 млрд рублей, или 98,6% от лимитов в 6,9 млрд рублей. В 2021 году - 5,26 млрд рублей (99,6% от 5,28 млрд рублей).

По предварительным данным Росстата, АПК РФ в 2022 году собрал рекордные 153,8 млн тонн зерна, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы против 121,4 млн тонн (76,1 млн тонн пшеницы) в 2021 году.