Минпромторг ищет партнера для проекта электрокара E-Neva

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Индустриальный партнер для производства электрокроссовера E-Neva может быть найден в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. E-Neva разработан концерном ВКО "Алмаз-Антей". О потенциальной готовности выпускать этот электромобиль на бывшей площадке Nissan в Петербурге ранее заявлял "АвтоВАЗ".

Экспериментальный образец электрокара E-Neva в среду в присутствии Мантурова показали Владимиру Путину во время его визита на Обуховский завод, входящий в концерн "Алмаз-Антей".

Позже вице-премьер заявил журналистам, что экономика проекта обсуждается. "Рассчитываем найти в ближайшие несколько месяцев индустриальных партнеров и до конца просчитать экономический эффект. Считаем, что у него (проекта - ИФ) есть перспективы", - сказал чиновник.

По его словам, кроссовер может быть рассчитан не на премиальный, а на среднеценовой сегмент, так как "задача стоит обеспечить внутренний рынок и граждан, которые заинтересованы в приобретении транспорта".

Разработанный Обуховским заводом прототип электрокроссовера E-Neva Мантурову показывали в июле 2022 г., когда он посещал Нижегородский завод 70-летия Победы, также входящий в ВКО "Алмаз-Антей". Английская буква "Е" в названии отечественной разработки обозначает сокращение от "Electric", слово "Neva" - главную реку северной столицы.

Ранее в январе пресс-служба "АвтоВАЗа" сообщала со ссылкой на президента компании Максима Соколова, что автопроизводитель готов рассмотреть проект электромобиля E-Neva как партнерский в контексте загрузки мощностей бывшего петербургского завода Nissan. Японский концерн после ухода из РФ передал завод подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ", которое, в свою очередь, в ближайшее время должно передать 100% его акций "АвтоВАЗу".

Соколов в январе подтвердил озвученные ранее планы компании наладить с помощью привлеченного технологического партнера производство в Петербурге нескольких моделей автомобилей под брендом Lada во втором полугодии 2023 г. Планы локализации моделей в 2024-2026 гг. включают привлечение кластера поставщиков из Петербурга и Ленобласти, отмечал "АвтоВАЗ".