Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Проект по производству разработанного концерном ВКО "Алмаз-Антей" электрокроссовера e-Neva пока поставлен на паузу, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025 первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят "Алмаз-Антей". Поэтому на паузе", - прокомментировал он статус проекта.

Выпускать e-Neva предполагалось на бывшем автозаводе Toyota в Санкт-Петербурге ("Шушары-Авто"), который перешел в госсобственность РФ после ухода японского автоконцерна из страны. Предполагалось, что для этих целей "Алмаз-Антей" найдет технологического партнёра.

В 2023 году Минпромторг РФ заявлял о возможном старте производства e-Neva в 2026 году, однако уже вскоре "Алмаз-Антей" заявил, что может поменять планы и начать на площадке сборку собственного грузовика. В 2024 году Мантуров говорил журналистам, что бывший завод Toyota в Шушарах может быть задействован под выпуск автомобилей люксового российского автобренда Aurus.