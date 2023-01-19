Нефть Brent подешевела до $83,8 за баррель

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нефть активно дешевеет утром в четверг после снижения накануне, инвесторы оценивают сигналы об увеличении запасов топлива в США и заявления представителей Федеральной резервной системы.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 по Москве составляет $83,83 за баррель, что на $1,15 (1,35%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,94 (1,1%), до $84,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,2 за баррель, что на $1,28 (1,61%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на $0,7 (0,9%), до $79,48 за баррель.

Накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда.

Баллард сказал в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, несмотря на последние статданные, указывающие на замедление экономики.

"Такие слова усилили опасения, что Федрезерв может снова повысить ставку на 50 базисных пунктов на следующем заседании", - отметил старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Кроме того, обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в четверг в 19:00 по Москве, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник. Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что резервы нефти за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 1,1 млн баррелей. Опрос был проведен до публикации данных API.