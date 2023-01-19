Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Нефть Brent подешевела до $83,8 за баррель

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нефть активно дешевеет утром в четверг после снижения накануне, инвесторы оценивают сигналы об увеличении запасов топлива в США и заявления представителей Федеральной резервной системы.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 по Москве составляет $83,83 за баррель, что на $1,15 (1,35%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,94 (1,1%), до $84,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,2 за баррель, что на $1,28 (1,61%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на $0,7 (0,9%), до $79,48 за баррель.

Накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда.

Баллард сказал в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, несмотря на последние статданные, указывающие на замедление экономики.

"Такие слова усилили опасения, что Федрезерв может снова повысить ставку на 50 базисных пунктов на следующем заседании", - отметил старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Кроме того, обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в четверг в 19:00 по Москве, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник. Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что резервы нефти за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 1,1 млн баррелей. Опрос был проведен до публикации данных API.

нефть Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" подписал с Казахстаном "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли

ФНБ в декабре сократился почти на 1 трлн руб. - до 10,4 трлн руб.

ФНБ в декабре сократился почти на 1 трлн руб. - до 10,4 трлн руб.

Глава Saudi Aramco уверен в быстром восстановлении спроса на нефть в 2023 году

Цена газа в Европе снова поднялась выше $700/тыс. куб. метров

Путин ожидает инфляцию в I квартале 2023 года около 5%

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Крупнейший в мире производитель ювелирных изделий замедлил рост выручки

Госдума повысила акциз на сигареты с 1 марта на 2%, на жидкость для вейпов - на 11%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });