Brent подорожала до $85,75 за баррель на фоне роста запасов в США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг, несмотря на данные о неожиданном росте запасов в США.

К 19:04 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (0,91%), до $85,75 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,52 (0,65%), до $80 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,41 млн баррелей - до 448,02 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей и составили 230,26 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов при этом уменьшились на 1,94 млн баррелей, до 115,78 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,4 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 200 тысяч баррелей.

Накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда. Он сказал в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, несмотря на последние статданные, указывающие на замедление экономики.