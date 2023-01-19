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"Москвич" поставят в 21 региональный дилерский центр до конца января

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Автомобили "Москвич" начнут продаваться в 10 крупных городах страны и в ряде региональных дилерских центров, сообщается в телеграм-канале завода.

"Мы подтвердили партнеров еще в 10 крупных городах России. До конца января автомобили будут отгружены в 21 дилерский центр в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор завода "Москвич" Дмитрий Пронин, на первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, и в дальнейшем география присутствия будет расширяться.

"В декабре мы начали отгрузки автомобилей "Москвич" в 11 московских дилерских центров. Теперь мы рады объявить наших первых партнеров в крупных региональных центрах", - сказал Пронин.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" стартовала на одноименном столичном заводе в ноябре, после ухода французской Renault из РФ весной 2022 г. Предприятие выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC – "Москвич 3" с ДВС и электрокары "Москвич 3е". Партнером проекта выступил "КАМАЗ".

План производства на "Москвиче" в 2023 г. – не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электрокаров.

Москвич
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